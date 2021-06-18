الامارات | موظف يطلب صداقة أسرة تحت «تهديد القتل»

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يطلب صداقة أسرة تحت «تهديد القتل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الاستئناف في دبي ببراءة موظف (عربي)، كانت محكمة أول درجة سبق أن أدانته وقضت بحبسه ستة أشهر يليها الإبعاد، بتهمة تهديد رجل وزوجته وابنته بالقتل، والإساءة إليهم بألفاظ خادشة للحياء، فضلاً عن الإساءة للذات الإلهية، وذلك بسبب قطع علاقتهم به، وقيام الزوجة بحجبه «بلوك» على تطبيق «واتس آب».

ودفع الممثل القانوني للمتهم، المحامي بدر عبدالله خميس، بوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، وهي معاناة المتهم من اضطراب وجداني بسبب حالة صحية تؤثر على قدرته في بانفعالاته ومشاعره، وتفقده الإدراك بما يجعله غير مسؤول عن ارتكاب الجريمة.

وقال المجني عليه الأول في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم دأب على إرسال رسائل نصية إلى زوجته وابنته تحتوي على عبارات تهديد بالقتل وإسناد أفعال خادشة للحياء لهم، وذلك بسبب قطع علاقتهم به، ورفض صداقة أسرته.

وبعد النظر في القضية قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه.

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