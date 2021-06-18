الامارات | زيادة الضغط على طلبات الاشتراك الجديدة وراء العطل الفني لتطبيق "الحصن"

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الضغط على طلبات الاشتراك الجديدة وراء العطل الفني لتطبيق "الحصن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 يونيو 2021

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أنها راجعت أسباب العطل الفني الذي واجه مجموعة من مستخدمي تطبيق الحصن يوم أمس والذي نتج عن ضغط زيادة طلبات الاشتراك الجديدة، وتابعت الجهود المبذولة من فريق تطبيق الحصن لإعادة الخدمة لجميع المستخدمين في أسرع وقت ممكن.

وحرصاً على راحة الجمهور، اعتمدت اللجنة تعليق استخدام تطبيق الحصن بشكل مؤقت للمرور الأخضر للدخول إلى الأماكن المعلن عنها سابقاً، وأكدت اللجنة أن إجراءات المرور الأخضر، التي تعزز من سلامة وأمان هذه الأماكن، ستُطبق من جديد بعد التأكد من تحديث التطبيق والاستخدام المستمر والشامل لجميع مستخدمي تطبيق الحصن لاستدامة الإجراءات المعتمدة.

أما عن استخدام تطبيق الحصن في إجراءات دخول الإمارة، فأعلنت اللجنة اعتماد استخدام الرسائل النصية لنتائج الفحوصات لدخول الإمارة لكل من يواجه مشاكل فنية في الحصن، ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو 2021، وحتى تحديث التطبيق، بما يتماشى مع الإجراءات الحالية.

وناشدت اللجنة الجمهور مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مؤكدة بأن سلامة جميع أفراد المجتمع هي أولوية قصوى، وأن جميع الجهود مستمرة للحفاظ على صحتهم وسلامة المجتمع، كما أعربت اللجنة عن شكرها لجميع أفراد المجتمع على ثقتهم بالإجراءات وتعاونهم مع كافة الجهات المسؤولة.

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