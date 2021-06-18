حديقة الحيوانات بالعين تقدم عروضاً لـ 60 مؤسسة حكومية وخاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أعلنت حديقة الحيوانات بالعين تقديم عروض استثنائية لأكثر من 60 مؤسسة حكومية وخاصة شاملة دخول الحديقة والسفاري، وأهلاً المميز، دعماً للتعاون المؤسسي المشترك.

وقال مبارك حميد المنصوري مدير قسم العمليات التجارية في حديقة الحيوانات بالعين «إن هذه العروض تأتي ضمن مبادرات الحديقة في تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وجميع موظفيها وعائلاتهم بهدف إثراء السياحة البيئية، ودعم التنمية السياحية في إمارة أبوظبي، حيث يمكن للزوار الاستفادة من تجارب الحديقة الاساسية المتمثلة في دخول الحديقة وسفاري العين الافريقية، والاستمتاع بالتجارب التي تقدمها، بالإضافة لخدمة أهلاً المميزة التي تساعد الزائر في الحصول على جولات وتجارب مريحة ومرفهة، كما تتيح العروض فرصة تنظيم ورش العمل والمحاضرات لشركائنا من المؤسسات الحاصلة على العروض».

جانب من عرض الطيور

ويحظى حاملو بطاقات «حماة الوطن» و«إسعاد» و«شاهين» و«فزعة» على الخصم الأعلى بنسبة 35%، بينما تحظى المؤسسات الأخرى، بنسبة 30% صالحة لمدة عام كامل قابلة للتجديد.

وتعد حديقة الحيوانات بالعين أحد أكبر التنوعات البيئية على مستوى العالم بـ 4050 حيواناً على مساحة 900 هكتار تتيح للزائر خوض تجارب فريدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم، ضمن أفضل الممارسات لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، لتصبح بذلك مرجعاً عالمياً في صون الطبيعة والحفاظ على الحياة البرية والأحياء المائية، وحفظ فصائل الحيوانات المختلفة تضم 60 نوعاً مهدداً بالانقراض، محلياً وعالمياً.

طفل يُطعم الزرافة

وتدعم الحديقة 13 من برامج إكثار ورعاية الحيوانات المهددة بالانقراض في موائلها الطبيعية. وتنفذ ما يزيد على 20 تجربة تفاعلية لرفع الوعي بشأن أهمية التنوع الحيوي من خلال تجارب ممتعة للزوار من جميع الفئات العمرية، سواء من خلال تجارب الحديقة او سفاي العين الافريقية أو مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء الصرح المعماري الأول على مستوى دولة الإمارات الحاصل على تصنيف اللآلئ الخمس لنظام (استدامة) في مرحلتي التصميم والإنشاء، والشهادة البلاتينية (لييد) عن برنامج الاستدامة العالمي.