يوسف السركال لـ «الاتحاد»: دواء «سوتروفيماب» لـ«كوفيد- 19» يدخل منشآت «الإمارات الصحية»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن إضافة دواء «سوتروفيماب» (Sotrovimab-VIR-7831)، وهو دواء مبتكر وفعال لعلاج المصابين بمرض كوفيد–19، أنتجته شركة «جي أس كي» العالمية، وتمت إجازته للاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: إن «إضافة هذا الدواء تعد من سلسلة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي لجائحة كورونا».

وأضاف: الدولة نجحت بامتياز في سعيها لتوفير الأدوية المبتكرة والفعّالة مباشرة بعد اعتمادها من الهيئات الدولية، لتكون دولة الإمارات سبّاقة في مجال توفير كل ما هو مبتكر وفعال في مجال التعامل مع تداعيات فيروس كورونا».

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت لضمان الإبقاء على نظام صحي فعال ومتماسك، قادر على التعامل مع جميع التحديات الصحية، ونموذج صحي فعال يحتذى به عالمياً في استقطاب ومواكبة أحدث الابتكارات العلمية.

دروس مستفادة

وأكد السركال، أهمية الشراكة بين القطاع الصحي في الدولة والمؤسسات البحثية العالمية والقطاع الخاص الطبي والدوائي والاعتماد على العلوم والابتكار، ولعل هذا يعتبر أحد الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، والتي أثبتت فيها دولة الإمارات نجاحها في مواجهة أكبر أزمة صحية في التاريخ الحديث، حيث إن استكشاف الحلول المبتكرة والعلاجات من أجل تقديم رعاية صحية متميزة وفعالة، خاصة خلال انتشار الأوبئة، يمكن أن تساعد الحكومات على مواجهة الأزمات الصحية بصورة أكثر فاعلية.

يوسف السركال

وأردف السركال أن اعتماد دواء جديد مبتكر، يمثل تطوراً هاماً في مجال التصدي للجائحة بالتزامن مع التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في توفير اللقاحات والعلاجات، وما يدل على تلك النتائج الإيجابية التي وصلنا لها اليوم من ارتفاع لحالات الشفاء والانخفاض الكبير أيضاً في نسبة الوفيات.فعالية الدواء

وعن الفوائد الطبية لدواء «سوتروفيماب» الذي يعتمد على «الأجسام المضادة أحادية النسيلة» أشار السركال إلى أن الدواء يستخدم لعلاج الحالات البسيطة إلى المتوسطة من المصابين بمرض كوفيد – 19، وممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر والذين يواجهون خطراً كبيراً للإصابة بأعراض كوفيد – 19 الحادة، وبالتالي الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى والتقليل من تفاقم الحالات والحفاظ على نظام صحي قوي فعال ومتماسك.

وذكر أن الدراسات أثبتت فعالية الدواء في علاج الفيروس المتحور والطفرات المستجدة منه، ويخفض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة تصل إلى 85% عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

وقال: «وضماناً للاستخدام الآمن والأمثل للدواء وضماناً لاتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة، فقد تم تجهيز البنية التحتية لمنشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتم تحديث بروتوكولات العمل العلاجية والسياسات المستخدمة لتشمل عقار «سوتروفيماب» في الخطة العلاجية للمرضى المصابين بكوفيد -19».

وأضاف:«كما تم تدريب كافة الكوادر الطبية في منشآت المؤسسة، من أطباء وممرضين ومقدمي الرعاية الصحية، على المبادئ التوجيهية وطرق استخدام الدواء، لرفع قدرة وكفاءة العاملين الصحيين للتعامل مع الدواء المبتكر، مما يمكّن من الاستخدام الفوري لهذا العلاج في المنشآت الصحية، إضافة لتوفير المستلزمات الطبية الداعمة لاستخدام العقار».

ولفت إلى أنه لضمان توفر الدواء واستدامته في منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فقد تم توقيع اتفاقية مع الشركة المصنعة (شركة غلاكسو سميث كلاين).

علاجات محتملة

عن الأدوية الحديثة الأخرى التي وفرتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مؤخراً وبدعم من القيادة الرشيدة، أشار السركال، إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد عملت ومنذ بداية الأزمة على توفير كافة العلاجات المحتملة لحالات كورونا، حسب البروتوكولات العلاجية والدراسات السريرية المعتمدة محلياً وعالمياً، وتوفير جميع الأدوية الحديثة والمبتكرة بمجرد حصولها على تصاريح الاستخدام الطارئ من جهات الاعتماد الدولي، لتكثيف الإمكانات لعلاج حالات كورونا وسعياً لتقليل تفاقم الحالات المرضية وتقليل الوفيات.

وأفاد السركال، أنه أيضاً تم توفير الأدوية الوقائية المبتكرة للحالات البسيطة والمتوسطة لتقليل الحاجة لدخول المستشفيات، مشيراً إلى أنه قد تم إدراج 67 صنفاً دوائياً جديداً جاهزاً للوصف والصرف من صيدليات المؤسسة.