«قانونية استشاري الشارقة» تنظر في 21 ملاحظة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

نظرت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس أمس في 21 ملاحظة تقدم بها أصحابها إلى المجلس، واستوفت كافة الاشتراطات القانونية.

وحرصت اللجنة على دراسة كافة هذه الملاحظات، وإبداء الرأي القانوني بشأنها في ظل قرب انتهاء أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر. ترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة بحضور أعضائها عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة وخليفة محمد بوغانم ومحمد علي جابر الحمادي، ومحمد صالح آل علي وعلي سعيد علي النقبي، والدكتور إسماعيل كامل البريمي بجانب حضور عبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية وسمية جاسم سكرتيرة الإدارة القانونية.

كما نظرت اللجنة خلال اجتماعها في 4 ردود واردة من الدوائر الحكومية حول ملاحظات سابقة، وتباحثت في ردود الجهات الحكومية وأقرت إخطار أصحابها بتلك الردود.

وأكد الدكتور شاهين المازمي حرص المجلس على استقبال الملاحظات التي ترد إلى المجلس والنظر فيها.