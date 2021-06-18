3 ملايين درهم إجمالي صرف صندوق الزكاة في أسبوع

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

اعتمدت لجنة الصرف بصندوق الزكاة خلال اجتماعها للأسبوع الحالي إجمالي صرف بقيمة 3 ملايين و801 ألف و359 درهماً استفادت منها 189 أسرة تتضمن 700 فرد، بينما تم صرف 81 مليوناً و186 ألفاً و928 درهماً منذ بداية العام الجاري حتى الآن استفادت منها 6143 أسرة تضم 25 ألف فرد من أفراد الأسر.

وبلغ عدد المستفيدين ضمن مشروع «إعانة العاطلين عن العمل» 12 حالة، حيث تم صرف 415 ألفاً و500 درهم.. وضمن مشروع «اقرأ» تم صرف 129 ألفاً و600 درهم استفادت منها 27 حالة... واستفادت 14 حالة ضمن مشروع «أمتي» «المسلمون الجدد» بمبلغ 70 ألف درهم. كما تم صرف 118 ألفاً و259 درهماً لـ6 حالات ضمن مشروع «أجر وعافية» «و274 ألف درهم استفادت منها 13 حالة ضمن مشروع «الأمل»، واستفادت حالة واحدة من 25 ألف درهم ضمن مشروع «الخلاص»، كما تم صرف 510 آلاف درهم ضمن مشروع «تلاحم» استفادت منها 17 حالة. وضمن مشروع «تواصل» تم صرف 66 ألف درهم استفادت منها حالتان.. وصرف 294 ألف درهم ضمن مشروع «داعم» استفاد منها 17 حالة، وكذلك استفادت 20 حالة ضمن مشروع «رحمة» من مبلغ 348 ألف درهم. وتم صرف 228 ألف درهم ضمن مشروع «قل ربي ارحمهما» استفادت منها 12 حالة. واستفادت أسرة واحدة ضمن مشروع «كافل» بمبلغ 18 ألف درهم. وضمن مشروع «مودة» تم صرف مليون و302 ألف درهم استفادت منها 37 حالة.