معرض للصور في دبي عن معاناة اللاجئين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

افتتح أمس، معرض الصور المتنقل الذي تنظمه منظمة «أطباء بلا حدود» في مقر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام.

حضر افتتاح المعرض، الذي يستمر حتى 24 يونيو الجاري، ماريو ستيفان المدير التنفيذي لمنظمة «أطباء بلا حدود» الإقليمي في دولة الإمارات وجيوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية. ويتضمن المعرض 23 صورة تعبّر عن معاناة اللاجئين والنازحين من مناطق عدة كنازحي «الروهينغا» في ميانمار وبنجلاديش، وفي السودان ومنطقة البحر المتوسط واليونان، وغيرها، حيث تعكس الصور معاناة اللاجئين خلال تنقلهم بحثاً عن أماكن أكثر أمنا واستقراراً حول العالم. وقال ماريو ستيفان خلال الافتتاح: «أردنا تسليط الضوء على محنة الأشخاص المتنقلين في اليوم العالمي للاجئين والتحدث نيابة عن مرضانا من الرجال والنساء والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية أثناء تنقلهم في مثل هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر».

وأضاف: «نحتفل أيضاً بمرور 50 عاماً على تأسيس منظمة أطباء بلا حدود، ويسعدنا أن نفعل ذلك بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ونشكر دعمهم الدائم لنا». يذكر أن منظمة «أطباء بلا حدود» تخصص جزءاً كبيراً من أنشطتها الميدانية للنازحين واللاجئين، ومنها رعاية الأمراض غير السارية، وحملات التطعيم، والصحة النفسية والجراحة ورعاية الإصابات البالغة واستشارات المرضى في العيادات الخارجية، والخدمات المتعلقة بالتوليد وصحة الأم.