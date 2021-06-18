برامج توعية لوقاية الأفراد من الحوادث في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعزيز أمن السكان وحماية الأرواح والممتلكات، من خلال رفع مستوى الوعي الوقائي لفئات المجتمع كافة، عقدت هيئة الوقاية والسلامة سلسلة من البرامج التوعوية التي تهدف لوقاية الأفراد من الحوادث، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وتفصيلاً، قدمت هيئة الوقاية والسلامة خلال الأسبوع الثاني من حملة «السلامة والصحة المهنية لطلاب الجامعات» برنامجاً تدريبياً متخصصاً استهدف طلاب جامعة الشارقة، والهيئتين الإدارية والأكاديمية، وذلك بالتعاون مع عمادتي شؤون الطلاب والطالبات قسم الأنشطة الطلابية بجامعة الشارقة يتضمن سبل الوقاية خلال التواجد في الحرم الجامعي في ظل جائحة «كوفيد–19» والمخاطر المحيطة في مرافقها، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية، وقد استفاد منها (36) متدرباً.

وقدم قسم معاهد التدريب والأفراد بهيئة الوقاية والسلامة البرنامج التدريبي «إجراءات الوقاية والصحة والسلامة المهنية»، بالتعاون مع مركز شباب أم القيوين، استفاد منها (124) متدرباً من الجمهور العام، حيث ناقش البرنامج إجراءات السلامة المهنية الواجب اتباعها في مواقع العمل المختلفة، لضمان حماية العاملين والزوار من الحوادث المحتملة.

ومن جانب آخر، قدم خريجو الدبلوم المهني لإعداد مدربي الصحة والسلامة المهنية - الذي أطلقته هيئة الوقاية والسلامة لتدريب سفراء السلامة في مختلف مواقع العمل بإمارة الشارقة – برامج توعوية، حيث قدمت مريم السويدي برنامجاً تدريبياً لموظفي وزارة التغير المناخي بعنوان «السلامة في المختبر» حيث استفاد من البرنامج (23) موظفاً، شملت محاور البرنامج التدريبي على التعرف على مخاطر المختبرات، ومناقشة أبرز حوادث المختبرات في العالم وأسباب وقوعها، وإجراءات الوقاية اللازمة في المختبرات، كما قدم العباس عثمان برنامجا تدريبيا بعنوان «أساسيات الصحة والسلامة المهنية» لموظفي بلدية الذيد، حيث حضر الورشة (20) موظفاً.