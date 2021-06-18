مستشفى الفجيرة يحصل على الاعتماد الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن حصول مستشفى الفجيرة على شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI، وبذلك يرتفع عدد المستشفيات المعتمدة التابعة للمؤسسة إلى 15 مستشفى بنسبة إنجاز 88.4%، وتأتي أهمية هذا الإنجاز في تعزيز احتفاظ دولة الإمارات عن جدارة بالمرتبة الأولى عالمياً في عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي، وتأكيداً على تميز القطاع الصحي بالدولة وإدارته المتوازنة لخطط ضمان استمرارية الأعمال ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية بكفاءة وجودة وفق أعلى جاهزية.

وتم الإعلان عن الإنجاز بعد إنهاء فريق المحكمين من عملية التقييم الميداني من خلال الزيارات الميدانية للمستشفى، ومعاينة جميع الأقسام الإكلينيكية والإدارية لتقييم الخدمات الصحية وفق المعايير والاشتراطات العالمية، التي تعنى بمقاييس جودة الرعاية في المستشفيات، بالتزامن مع إجراءات التقييم عن بعد من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيا من كاميرات مرنة وتفاعلية وأجهزة صوت مخصصة.

وأعرب الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه كادر مستشفى الفجيرة والتزامه بتحقيق متطلبات شهادة الاعتماد الدولي، والذي يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة الرشيدة نحو حصول كافة المستشفيات والمراكز الصحية على الاعتماد الدولي في العام 2021 لتكون متماشية مع أعلى المعايير والبروتوكولات العالمية في الريادة والحلول المبتكرة.

وأكد أن هذا الإنجاز دليل على تنوع ومرونة مستشفيات المؤسسة في الاستجابة للظروف الطارئة، من خلال اعتماد وتنفيذ منهجية عمل كمنظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وعلى كافة المستويات وفق أفضل الممارسات العالمية. ولفت السركال إلى أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإنجاز الاعتماد الدولي لمستشفيي أم القيوين ودبا حتى يتم إنجاز هذا المؤشر الوطني بنسبة 100% وبالعلامة الكاملة قبل نهاية العام الجاري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات في المؤسسة، أن رحلة الوصول للاعتماد كانت تتطور بناء على المخطط الزمني بدقة بما يتناسب مع أفضل المؤشرات والمعايير والممارسات الدولية.

وأشاد أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة، بالدعم المتواصل من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على صعيد التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة.