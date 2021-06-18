«بيت الخير» توزع مليون وجبة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» أن فريقها الميداني تمكن من توزيع مليون وجبة حتى نهاية مايو 2021، وذلك ضمن مشروعي «الطعام للجميع» و«إفطار صائم».

ووجه عابدين طاهر العوضي، مدير عام بيت الخير «الشكر للشركاء والداعمين والمحسنين الكرام، الذين أسهموا في هذا تحقيق هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، المنبثقة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وجمعية الإحسان الخيرية وهيئة الطرق والمواصلات في كل من دبي ورأس الخيمة.

وكان مشروع «الطعام للجميع» قد استأنف جهوده في 2021، حيث وزع قبل شهر رمضان 60.500 وجبة بقيمة 453.306 دراهم، وذلك بعد النجاح الذي حققه العام الماضي بتوزيع 3.2 مليون وجبة، ضمن مبادرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي وزعت خلال أشهر أزمة كورونا الأولى 15 مليون وجبة.

وبلغ توزيع الوجبات الذروة، 938.130 وجبة إفطار خلال شهر رمضان، بقيمة 7.5 مليون درهم، وتم استئناف توزيع الوجبات أسبوعياً بعد رمضان، ليتجاوز ما وزعته الجمعية حتى الآن ما يزيد على مليون وجبة، بقيمة تصل إلى 8 ملايين درهم.