طلاب عجمان يجتازون «العلوم الصحية» بسهولة

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

أنهى طلبة الثاني عشر في المسارين المتقدم والعام بمدارس عجمان أمس، امتحان مادة العلوم الصحية، التي جاءت أسئلتها سهلة وفي متناول جميع الطلاب، ولم تواجههم أية صعوبة في حلها، لينتهي بذلك العام الدراسي لسنة 2020-2021، بانتظار النتائج.

وقال الطالب عيسى علي الظاهري «مسار عام» بعجمان: «إن أسئلة الامتحان تضمنت 30 سؤالاً من المنهج الدراسي، وجاءت مطابقة للنماذج، ولم تكن صعبة، فقد أجاب عنها بسهولة وفي وقت قصير»، لافتاً إلى أن هذا الاختبار يعتبر أفضل من الاختبارات السابقة.

وأكد الطالب خليفة حسن عبدالله «مسار عام» في عجمان، أن سهولة امتحان مادة العلوم الصحية، أسعدتهم وأعطتهم أملاً بتحقيق نتائج عالية، لافتاً إلى أن الأسئلة كانت واضحة ولا تحتاج إلى جهد للإجابة عنها، كما أن الوقت كان كافياً، حيث انتهوا من الاختبار في نصف الوقت، واستطاعوا مراجعة الإجابات من دون ضغوط نفسية أو قلق من التأخير.

وأشار الطالب سعيد حسن «مسار متقدم» بعجمان، إلى أن امتحان مادة العلوم الصحية جاءت في 28 سؤالاً مختلفة عن أسئلة «المسار العام»، مؤكداً أنها سهلة ولم تستغرق منهم إلا وقتاً قصيراً للإجابة عنها، وتعتبر حافزاً لرفع نسبة النجاح والتفوق.