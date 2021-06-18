تعاون شـرطة و«نيابة» دبـي في قضايا الأسرة والأحداث

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

بحثت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ونيابة الأسرة والأحداث في النيابة العامة بدبي، سبل تعزيز التعاون المشترك في قضايا الأسرة والأحداث، وتنسيق الجهود الموحدة بينهما في هذا الشأن.

واستقبل العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، المستشار محمد علي رستم بوعبدالله رئيس نيابة الأسرة والأحداث، في مبنى الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور الرائد الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في شرطة دبي، وبشاير الحمادي رئيس نيابة مساعد في نيابة الأسرة والأحداث، وصنعا العجماني رئيس قسم قضايا الأسرة والأحداث.

وفي بداية الاجتماع، رحب العميد الدكتور المر بوفد نيابة الأسرة والأحداث،مثمناً الدور الذي تقدمه في التعامل مع القضايا الأسرة والأحداث التي تتمتع بخصوصية شديدة، مؤكداً أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود المستقبلية.