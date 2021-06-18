امتحان العلوم الصحية.. «ختامها مسك» في أم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

عبّر معظم طلبة الثاني عشر للمسارين العام والمتقدم بمدارس أم القيوين، عن فرحتهم بسهولة أسئلة امتحان مادة العلوم الصحية، التي جاءت «ختامها مسك»، حيث لم تواجههم أية صعوبة في الإجابة عن جميع الأسئلة.

وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين: «إن معظم الطلاب أبدوا ارتياحهم من سهولة أسئلة امتحان مادة العلوم الصحية، التي تعتبر خاتمة طيبة بعد المجهود الذي بذلوه في المذاكرة والتدريب على النماذج والاستعداد اليومي للامتحانات».

وأضاف: « إن الامتحان جاء في متناول جميع الطلاب، وإن الأسئلة كانت واضحة وخالية من الغموض»، لافتاً إلى أن الطلبة أجابوا عن الأسئلة في وقت قصير، وراجعوها بشكل جيد دون ضغوط أو توتر.

بدوره، قال الطالب حميد سالم الفقير من مدرسة الأمير بأم القيوين: « إن سهولة أسئلة الامتحان، أشعرتهم بالراحة والطمأنينة»، لافتاً إلى أنه استطاع أن يحل جميع الأسئلة في وقت سريع، ويتأكد من صحة الإجابة.

وأكد أن الطالب محمد ماجد محمد من مدرسة الأمير بأم القيوين، أن أسئلة امتحان العلوم الصحية جاءت سهلة وواضحة، لتختتم العام الدراسي بفرحة وابتسامة تسعد الطلبة في آخر يوم الامتحانات، لافتاً إلى أنه سينتظر الإعلان عن النتائج بشغف، متمنياً تحقيق نتائج جيدة.