شرطة عجمان تطلع على خطة مشاركة «الداخلية» في إكسبو 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

اطلع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، خلال استقباله وفد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، على الفعاليات الخاصّة بمشاركة الوزارة في معرض إكسبو الدولي 2020، المزمع تنظيمه في الفترة من أول أكتوبر2021 وحتى 31 مارس 2022.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بالوفد الذي ترأسه العميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، يرافقه العقيد محمد خميس الصريدي نائب مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، مشيداً بدورهم المتميز في التعاون مع القيادات الشرطية في التنسيق وتنظيم المشاركة في معرض إكسبو.

واستعرض العميد محمد بطي الشامسي الخطة الزمنية لمشاركة وزارة الداخلية في معرض إكسبو طوال فترة انعقاده على مدار أربعة وعشرين أسبوعاً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة تتضمن فعاليات ومشاركات في مجالات عديدة ومتنوعة .