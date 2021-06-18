ارتياح في الشارقة لامتحان العلوم الصحية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعرب طلبة وطالبات الثاني عشر في الشارقة أمس، عن ارتياحهم بانتهاء الامتحانات، وسيرها بشكل جيد في مادة العلوم الصحية، والتي جاءت أسئلتها مباشرة، ولم يواجهوا فيها صعوبات كامتحان الفيزياء.

وأكد الطالب عبد الله أحمد، أن الختام كان مسكاً، حيث إن اللجنة الامتحانية سارت بشكل جيد وهادئ، وأجاب الطلاب عن الأسئلة الامتحانية من دون أن يواجهوا صعوبات في فهم واستيعاب الأسئلة أو مشكلات تقنية، وسار آخر يوم في الامتحانات بشكل جيد جداً، وقال: « نشكر المعلمين والمشرفين في اللجان الامتحانية على جهودهم، ونتمنى أن يأتي العام المقبل وزملاؤنا يدرسون ويؤدون اختباراتهم في الحرم المدرسي، وقد انتهى الوباء وتغلبنا عليه».

وأكدت الطالبة مروة حوكل، أن أسئلة اختبار العلوم الصحية كانت جدية ومناسبة، ولم تواجه أي عوائق أو صعوبات خلال عملية الإجابة عن الأسئلة، مشيرة إلى أن كافة الطالبات قد أيدنها في الرأي، وأكدت أنه في آخر اليوم ولا يزال الجميع ملتزماً بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب الوباء، ومتمنية أن يأتي العام المقبل وقد انتهت هذه الفترة، وانجلت هذه المحنة والجميع بصحة وسلامة.

ومن جهته، أكد الطالب عبدالرحمن الحمادي أن أسئلة الاختبار جاءت واضحة وسلسة، ولم تكن هناك صعوبات فيها، موضحاً أن الوقت أيضاً كان مناسباً للإجابة عن الأسئلة بكل أريحية دون أي توتر أو ضغوط، وتمنى لجميع زملائه التوفيق، وتحقيق أعلى النسب والنتائج، شاكراً المعلمين والمشرفين في اللجان الامتحانية كافة على جهودهم وصبرهم.