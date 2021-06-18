تبِعات وظروف اللجوء على منصة «القلب الكبير»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، جلسة افتراضية بعنوان «تطوير استراتيجية مرنة وقابلة للتكييف للاستجابة للأزمات»، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الاثنين المقبل 21 يونيو الجاري، لاستعراض الأساليب المبتكرة لحماية اللاجئين ومواصلة تقديم الخدمات الفعالة لهم.وتستضيف الجلسة، التي تديرها بيسان سلامة، مؤسِس شراكات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نخبة من مسؤولي المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني ودعم ومناصرة اللاجئين.

وتنطلق فعاليات الجلسة، التي تعقد من الساعة الـ 4 حتى الـ 5:15 مساءً بتوقيت الإمارات، بكلمة تلقيها مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير، حيث سيركز المتحدثون على الجهود التي تبذلها منظماتهم لمساعدة اللاجئين، كما سيشاركون الحضورَ مقاطع فيديو توثق معاناة ورحلة اللاجئين في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتنظم الجلسة على هامش حفل الإعلان عن الفائز في الدورة الخامسة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، والذي يعقد يوم الأحد 20 يونيو الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وستكون الجلسة مفتوحة أمام الجمهور الراغب بالحضور من خلال التسجيل عبر الرابط المخصص للحدث.