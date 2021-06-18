الامارات | الشارقة تخفض معدلات الجريمة بنشر الوعي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تخفض معدلات الجريمة بنشر الوعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، الجلسة التعريفية الثانية لحملة التوعية الخاصة بأمن المنشآت في المناطق الصناعية، التي تم إطلاقها تحت شعار «أمان أعمالكم.. أساس ازدهارها»، وتهدف إلى توعية أصحاب المنشآت بالتدابير الأمنية لخفض معدلات الجريمة، ورفع نسبة الشعور بالأمان.

وشرح رئيس قسم الشرطة المجتمعية، المقدم جاسم السويدي، أهم الإجراءات التي سيتم التركيز عليها خلال الحملة التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري، موضحاً أن دور الشرطة وقائي وتوعوي، يهدف إلى تقليل الممارسات الخاطئة والحد من الظواهر السلبية، والنزول إلى الميدان للقيام بالتدقيق على المنشآت من حيث الإجراءات الأمنية التي تتبعها، وتوعية أصحاب المنشآت والعمال في المناطق الصناعية بلغات عدة تتلاءم مع ثقافاتهم وتضمن الوصول لأكبر شريحة منهم، لتفادي الوقوع في الأخطاء.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعم مجتمع الأعمال بالإمارة، وذلك من خلال التعاون القائم مع كل المؤسسات المعنية بهذا القطاع، مثمناً الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الشارقة ودورها الرائد في إيصال رسائل التوعية لأصحاب المنشآت الصناعية، وشريحة العاملين بها والمتعاملين معها، من خلال حملات التوعية المختلفة التي تنفذها، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والشركاء المعنيين، في تطبيق كل التوصيات التي تصب في خدمتهم، وتجعل إمارة الشارقة واحة أمن وأمان.

من جانبه، أفاد رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة، لالو صامويل، بأن الغرفة ستعمل على تنفيذ الأدوار المنوطة بها في الحملة، والتي تتمثل في حصر المنشآت والشركات في المناطق الصناعية المستهدفة، والبالغ عددها نحو 8000 منشأة، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق مع الشركات، والإعداد والتجهيز لعقد ورش ومحاضرات لإيصال الرسائل التوعوية، فضلاً عن إرسال التعهدات والاشتراطات الخاصة بالكاميرات وتأمين المنشآت.

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