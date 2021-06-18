الامارات | توظيف.. 70 ساعة لتطوير المهارات الرقمية للموظفين

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. 70 ساعة لتطوير المهارات الرقمية للموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير نشرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأنه يمكن للخريجين الجدد والموظفين في منتصف حياتهم المهنية، تطوير مهاراتهم الوظيفية الرقمية في أقل من 35 إلى 70 ساعة تدريب (أو من شهر إلى شهرين مع 10 ساعات تعلم في الأسبوع)، في حال ما كانوا مبتدئين.

وأوضح التقرير أنه يمكن كذلك لأي شخص ليست لديه أية درجة علمية أو خبرة في التكنولوجيا، أن يكون جاهزاً لخوض سوق العمل خلال فترة من 80 إلى 240 ساعة (أو 2-6 أشهر مع 10 ساعات تعلم في الأسبوع).

وأشار إلى أنه يجب على المتعلمين الاستثمار في كل من المهارات الشخصية والمهارات التقنية للمحافظة على تنافسيتهم في سوق العمل الذي يشهد تطورات متسارعة، خصوصاً في مجال التكنولوجيا الحديثة.

وأفاد التقرير بأن المهارات الأكثر قابلية للتحويل عبر جميع الوظائف المستقبلية، تتمثل في المهارات البشرية، مثل حل المشكلات، والتواصل، ومحو الأمية الحاسوبية، وإدارة الحياة المهنية.

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