الامارات | وفاة شخص أثناء هروبه من مشاجرة جماعية

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص أثناء هروبه من مشاجرة جماعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول شخص آسيوي الهروب من مشاجرة بين أفارقة، ولم يجد أمامه سوى القفز من شرفة الشقة الواقعة بالدور الأول، فسقط على رأسه ولقي حتفه متأثراً بالإصابة، وباشرت الجهات المعنية في شرطة الشارقة التحقيقات في الواقعة.

وكانت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، تلقت بلاغاً عن وجود مشاجرة بين أفراد يحملون جنسية دولة إفريقية، داخل إحدى الشقق السكنية، حيث تصادف وجود شخص آسيوي في تلك الشقة لحظة نشوب المشاجرة، فحاول الآسيوي الهرب من خلال شرفة الشقة الواقعة بالدور الأول، فتعرض إثر ذلك لنزيف داخلي نتيجة سقوطه على رأسه، وفق ما أكدته التقارير الطبية، وتمكّن رجال التحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على كل الأطراف، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت شرطة الشارقة بتحري الدقة في نشر الأخبار، وعدم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية.

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