الامارات | 3 وفيات و2167 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و2167 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 243 ألفاً و844 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2167 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 606 آلاف و128 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1741 حالة، وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2127 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 585 ألفاً و242 حالة، وأعلنت الوزارة عن تقديم 113 ألفاً و513 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي قدمتها، حتى أمس، 14 مليوناً و182 ألفاً و20 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 143.39 جرعة لكل 100 شخص.

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