الامارات | مذكرة تفاهم لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت وزارة تنمية المجتمع ومجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، مذكرة تفاهم بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام. وقالت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بالوزارة، حصة تهلك، إن المذكرة تأتي تعزيزاً لجهود الدولة في استيفاء متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف»، و«مينافاتف»، وتأكيداً على التزامها المستمر في تطبيق أفضل المعايير الدولية من أجل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بها، بتطوير قدرات وخبرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال وتوفير بيئة تشريعية رادعة لممارسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بدورها، أفادت الأمين العام للمجلس، مريم علي المعمري، بأن مذكرة التفاهم توفر البيئة الملائمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، من خلال إصدار التشريعات التي تنظم عملها وتدفعها إلى الإسهام بقوة في تحقيق رؤية القيادة، وصولاً إلى التنمية المستدامة وتفعيل دورها في المجتمع، إضافة إلى تفعيل الإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

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