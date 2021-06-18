الامارات | الإمارات تؤكد في الأمم المتحدة التزامها بتعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد في الأمم المتحدة التزامها بتعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم.جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة تنمية المجتمع، حصة بوحميد، عبر الاتصال المرئي، في المناقشة العامة للمؤتمر السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حقوق أصحاب الهمم، الذي نظمته الأمم المتحدة.

وسلّطت بوحميد الضوء على جهود الإمارات لدعم أصحاب الهمم، بما في ذلك سياستها الوطنية لتمكينهم، وسياستها الوطنية للتوحد، فضلاً عن تشكيلها المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.

وفي سياق جائحة «كوفيد-19»، أشارت الوزيرة إلى أن الإمارات كفلت تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، وغيرها من الخدمات، لأصحاب الهمم، مع ضمان عيشهم المستقلّ، ودمجهم في المجتمع.

كما استعرضت الجهود المعزّزة التي بذلتها الإمارات لرعاية أصحاب الهمم وتمكينهم، بما في ذلك جهودها في تعزيز الوصول إلى التعليم عن بُعد، وإعادة التأهيل والتشخيص عن بُعد.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سيركز هذا العام على بحث سبل الاستجابة لأزمة فيروس «كوفيد-19»، والتعافي منه، لاسيما في مجالات تلبية الاحتياجات، وإعمال الحقوق، ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على أصحاب الهمم.

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