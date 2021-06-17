الامارات | بالفيديو.. سر الرقم "48" لحل إشكالية تعطّل تطبيق «الحصن»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سر الرقم "48" لحل إشكالية تعطّل تطبيق «الحصن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، آلية يمكن من خلالها الحصول على نتيجة فحصي الكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا»سواءً الخاص بمسحة الأنف المعروف باسم (PCR)، أو فحص الدم المعروف باسم (DPI)، بعيداً عن تطبيق الحصن، الذي واجه اليوم مشكلة فنية، حالت دون استخدام نظام «المرور الأخضر» في الكثير من الأماكن العامة بأبوظبي.

ولجأ عدد كبير من المواطنين والمقيمين إلى بث فيديوهات إرشادية لمحاولة تعريف المقيمين في أبوظبي والراغبين في دخولها، بإمكانية الاستعانة بإجراء عملية اتصال بالهاتف الجوال على الرقم *48*متبوعاً برقم الهوية كاملاً ثم علامة #، والضغط على اتصال، لتظهر للمستخدم آخر نتيجة أجراها لفحصي مسحة الأنف والدم.

وكان عدد كبير من مستخدمي تطبيق «الحصن»، الخاص بإظهار نتائج فحص «كوفيد- 19»، أكدوا أنهم واجهوا صعوبات في تشغيل التطبيق منذ صباح اليوم، ما منعهم من قضاء مصالحهم بعد ربط دخول الأماكن العامة في إمارة أبوظبي باستخدام تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر.

فيما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، عن أن العمل جاري حالياً على معالجة العطل الفني في نظام ⁧‫تطبيق الحصن‬⁩، معتذرة عن التأخير.

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