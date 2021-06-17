الامارات | جامعة زايد تطلق أول برنامج بكالوريوس متداخل المناهج في الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة زايد تطلق أول برنامج بكالوريوس متداخل المناهج في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة زايد بالشراكة مع مشروع مينيرفا (Minerva Projects), المؤسسة الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار الأكاديمي، عن إطلاق أول برنامج بكالوريوس متداخل المناهج في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم توقيع عقد شراكة "جامعة زايد × مينيرفا" رسيمًا في دبي في 8 يونيو 2021، بحضور وزيرة الثقافة والشباب ورئيسة جامعة زايد، نورة بنت محمد الكعبي، إلى جانب الرئيس التنفيذي ومؤسس مشروع مينيرفا (Minerva Projects) ، بين نيلسون. كما و حضر الاجتماع و مراسم التوقيع أعضاء مجلس الجامعة؛ سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة.

ويهدف البرنامج، إلى تزويد الطلبة بالمهارات المواكبة للعصر، بناءًا على مقرر أكاديمي متداخل المناهج ومتقاطع السياقات، من خلال ثلاثة تخصصات بكالوريوس متداخلة المناهج هي: تحوّل الأعمال، نُظم الحوسبة، والابتكار الاجتماعي. حيث ترتكز تخصصات البرنامج على التجاوب مع التحديات العالمية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية في القرن الحادي والعشرين.

ويعتمد برنامج "جامعة زايد × مينيرفا" تعليم الطلبة وفق أسلوب "التعلّم المتفاعل" القائم على أصول التدريس التي تمتلكها مينيرفا، والذي يستند إلى عقود من الأبحاث في مجال علم اكتساب المعرفة. كما سيتم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على منهج مينيرفا التدريسي الخاص الذي يتبنى إعادة صياغة إطار الدراسة التقليدية، من خلال إدماج الطلبة في عملية المشاركة الفكرية باستخدام الاستبيانات الحية وقواعد البيانات والعمل الجماعي المشترك.

وقد أكدت وزيرة الثقافة والشباب ورئيسة جامعة زايد، نورة بن محمد الكعبي، على أهداف البرنامج بالقول: "تسعى جامعة زايد إلى لعب دور ريادي في تسخير طاقات التعليم وتمكين النمو الفكري للارتقاء بالمجتمعات. وهذا ما دفعنا إلى عقد الشراكة مع مينيرفا لخلق فرص جديدة وواعدة لاكتساب مهارات المعرفة، فالتحديات الجديدة التي يطرحها تنامي متطلبات المجتمع القائم على المعرفة تستدعي منا ابتكار أساليب جديدة لإيجاد الحلول المناسبة. ومن هنا أطلقنا "جامعة زايد × مينيرفا" لإعداد جيل جديد من العقول المبدعة والمزود بالمهارات التطبيقية التي تمكنه من مواصلة النجاح في مواجهة تحديات المستقبل، إلى جانب سد الفجوة ما بين نطاقي التعليم والعمل."

من جهته قال الرئيس التنفيذي ومؤسس مينيرفا، بين نيلسون "يسرنا أن نحظى بجامعة زايد كشريك رائد في الشرق الأوسط. ففي سياق تطلع جامعة زايد والإمارات العربية المتحدة للمستقبل، سيضمن هذا البرنامج دعم تلك التطلعات بخريجيه من الطلبة المتميزين، من خلال تزويدهم بمهارات تواكب تغيرات المستقبل، بغض النظر عن المسار المهني الذي يختارونه. فهي ليست مهارات تلقينية، بل مهارات مكتسبة عبر التعليم المتفاعل والتجارب الملموسة والاندماج المهني. فقد سمعنا مرارًا من جهات العمل المختلفة عن تميز خريجي مينيرفا الراجع لمهاراتهم النقدية والإبداعية وتمكنهم من العمل المشترك، وهي صفات يفتقر لها خريجو الجامعات الأخرى.

ويتيح البرنامج للطلبة اكتساب وصقل مهارات القيادة الأساسية والمواطنة العالمية عبر الأنشطة المجتمعية والمشاركة في مجموعات العمل المدني. إلى جانب ذلك، سيمضي الطلبة جزءًا من مشوارهم الدراسي في العمل ضمن فرق مع بعض أهم الشركات في المنطقة، مما يوفر لهم فرصًا سانحة لممارسة ما اكتسبوه من معرفة في سياقات مهنية ويرفع من فرصهم الوظيفية.

وتدمج "جامعة زايد × مينيرفا" ما بين مزايا مرافق الحرم الجامعي والتقنية المتقدمة، حيث تعقد الدروس على منصة بيئة مينيرفا التعليمية (™️Forum) والتي تعد أكثر منصات التعليم الافتراضي تقدمًا في هذا المجال، وذلك إلى جانب التفاعل المباشر بين الطلبة من حول العالم داخل أروقة حرم جامعة زايد في أبوظبي ودبي. كما يوفر هذا التوجه المزاوج ما بين بيئة التعليم المادية والافتراضية للطلبة مرونة الحضور والمشاركة حيثما كانوا في العالم.

وتبدأ الدراسة في البرنامج بتخصصاته الثلاث لدرجة البكالوريوس في شهر سبتمبر 2021. ويمكن للراغبين بالالتحاق بـ "جامعة زايد × مينيرفا" تقديم طلبات التسجيل عبر بوابة التسجيل على موقع "جامعة زايد × مينيرفا": https://zuxminerva.com/apply-form

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