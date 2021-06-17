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محمد بن راشد: تقدمنا في 120 مؤشر عالمي وتصدرنا العالم في 20 مؤشر تنموي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن رغم الجائحة تقدمت دولة الإمارات في 120 مؤشر عالمي وتصدرت العالم في 20 مؤشر تنموي.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «صدر اليوم التقرير العالمي للتنافسية من معهد التنمية الإدارية بسويسرا.. رغم الجائحة تقدمنا في 120 مؤشر عالمياً.. وتصدرنا العالم في 20 مؤشر تنموي».

وأضاف سموه: «والإمارات ضمن الدول العشر الأوائل في التنافسية والأول عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، لم نقف أثناء الجائحة ولن نقف بعدها».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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