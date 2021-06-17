الامارات | مشكلات فنية بـ «الحصن» تمنع «المرور الأخضر» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات فنية بـ «الحصن» تمنع «المرور الأخضر» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مستخدمو تطبيق «الحصن»، الخاص بإظهار نتائج فحص «كوفيد- 19»، أنهم واجهوا صعوبات في تشغيل التطبيق، مشيرين إلى أن التطبيق لا يعمل منذ صباح اليوم، ما منعهم من قضاء مصالحهم بعد ربط دخول الأماكن العامة في إمارة أبوظبي باستخدام تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر، ومن جانبها أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، عن أن العمل جاري حالياً على معالجة العطل الفني في نظام ⁧‫تطبيق الحصن‬⁩، معتذرة عن التأخير.

وتفصيلاً، أبلغ عشرات من سكان إمارة أبوظبي، «الإمارات اليوم» أن تطبيق الحصن لا يعمل منذ صباح اليوم، وأنهم لم يستطيعوا دخول مراكز التسوق أو المصالح الحكومية التي تشترط ظهور لون الحالة على تطبيق الحصن، مشيرين إلى أن التطبيق يعطيهم رسالة عند محاولة فتحه بحدوث خطأ، مطالباً بإعادة مرة أخرى أو الاتصال بخدمة العملاء، وتكررت الشكوى نفسها على مواقع تواصل اجتماعي، حيث قام العديد من الأفراد بنشر صور فشل دخولهم على

وأكد مستخدمي التطبيق أن خدمة الدعم الفني الخاصة بتطبيق الحصن والتي يتم الاتصال بها على الرقم 8004676 لا تعمل ويتم إنهاء المكالمة أتوماتيكياً، فيما يجيب الرد الآلي على الخط وقاية " 800937292 للحصول على الدعم الفني، بأن جميع الخطوط مشغولة.

وقال أحمد عبده، وعمرو عبدالله، وأحمد صلاح، أن التطبيق كان يعمل حتى مساء أمس، وأنهم فوجئوا بالعطل ظهر اليوم، وأن التطبيق لا يستجيب ويعطي رسالة حدوث خطأ، فيما أفادت رانيا غازي، وخديجة نوري، ومي محمد بأنهن استلمن رسالة من مراكز فحص كورونا بسلبية نتيجة مسحة الـ PCR، إلا أنهن فشلن في الدخول إلى التطبيق للتأكد من وصول النتيجة والحصول على العلامة الخضراء.

ودعا مستخدمي التطبيق بسرعة حل المشكلة التقنية الخاصة بالتطبيق أو تعليق شرط المرور الأخضر لدخول الأماكن العامة إلى حين حل المشكلة.

وشهدت مراكز تسوق وصالات ألعاب رياضية ومطاعم، مشادات بين الجمهور ومسؤولي الأمن عن هذه الأماكن بسبب منعهم من الدخول لعدم تمكنهم من فتح التطبيق وإثبات إجراءهم لفحص PCR، إظهار مدة صلاحية فحص مسحة الأنف حسب البروتوكول الخاص بالمرور الأخضر.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، قد اعتمدت استخدام تطبيق الحصن للمرور الأخضر ضمن التدابير الوقائية لضمان الدخول الآمن، وجاءت هذه الخطوة وفق استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كوفيد-19 التي تقوم على أربعة ركائز أساسية ومترابطة تعتبر الطريق إلى التعافي المستدام، وتضم هذه الركائز التطعيم، والتقصي النشط والفحوصات، والدخول الآمن، واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.

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