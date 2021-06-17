الامارات | محمد بن راشد: تصدرنا العالم في 20 مؤشر تنموي..لم نقف أثناء الجائحة ولا بعدها

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تصدرنا العالم في 20 مؤشر تنموي..لم نقف أثناء الجائحة ولا بعدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، قال فيها «صدر اليوم التقرير العالمي للتنافسية من معهد التنمية الإدارية بسويسرا..رغم الجائحة تقدمنا في 120 مؤشر عالمياً..وتصدرنا العالم في 20 مؤشر تنموي..والامارات ضمن الدول العشر الأوائل في التنافسية والأول عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، لم نقف أثناء الجائحة ولن نقف بعدها»

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