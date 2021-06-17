ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع «أكاديمية العلوم الشرطية»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مقر الأكاديمية بالشارقة.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وتعديلاته.

وصادق المجلس على ترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في اللائحة الخاصة بهم، والتي تراعي إنجازاتهم في مجالات التدريس والبحث العلمي والنشر وخدمة المجتمع.

وحفاظاً على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في الأكاديمية، ووفقاً للظروف والمعطيات الحالية، أقر المجلس تأجيل قبول دفعة جديدة من الطلبة الضباط، ويهدف القرار إلى ضمان استمرارية قيام الكادر التعليمي والتدريبي بالأكاديمية بمهاهم في تأهيل وتدريب الدفعات المنضوية حالياً في صفوف الدراسة بالأكاديمية على أكمل وجه.

وناقش المجلس خطة الفعاليات والأنشطة التي تعتزم الأكاديمية تنظيمها، بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على إنشائها، والتي ستنطلق في الأول من يوليو 2021م، وتتضمن عدداً من البرامج والفعاليات المختلفة، وتختتم بحفل كبير يتزامن مع تخريج الدفعة 22 من الطلبة الضباط، وحضر الاجتماع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسالم عبيد الحصان الشامسي، والمقدم محمد حمد السويدي مقرر المجلس.