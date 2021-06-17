إيقاف تصديق شهادات 4 جامعات في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

وجهت وزارة التربية والتعليم جميع مديري مراكز إسعاد المتعاملين بإيقاف تصديق الشهادات الصادرة عن أربع جامعات داخل الدولة. وحددت الوزارة في التعميم الإداري رقم 23 لسنة 2021 الصادر أمس والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، المؤسسات التعليمية المستهدفة من القرار وهي: جامعة الحصن، وجامعة العلوم الحديثة، وكلية الشيخ مكتوم بن حمدان الجامعية لطب الأسنان، وجامعة الجزيرة. ولفتت الوزارة في تعميمها إلى ضرورة التزام كافة العاملين في المراكز بتعليق إجراءات تصديق الشهادات حتى إشعار آخر. وأكدت الوزارة من خلال حسابها على «تويتر» أن قرار تعليق الشهادات يأتي تمهيداً للتأكد من المستندات كافة وقاعدة بيانات الجامعات التي وردت في التعميم.