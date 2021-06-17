60 ألف وحدة دم تبرع بها 55 ألف شخص لبنك الدم في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبلت «خدمات بنك الدم - أبوظبي»، المزود الوحيد بخدمات نقل الدم في أبوظبي، العام الماضي 55 ألف متبرع قدموا حوالي 60 ألف وحدة دم أسهمت في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية الحرجة والطارئة. وبمناسبة «اليوم العالمي للمتبرعين بالدم» الذي يوافق 14 من يونيو من كل عام، أطلقت منظمة الصحة العالمية شعار: «تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة» والذي يسلط الضوء على الدور الأساسي للمتبرعين بالدم في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة الآخرين. وفي هذا الصدد، استضافت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع «خدمات بنك الدم - أبوظبي» ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، فعالية احتفالية بمناسبة «اليوم العالمي للمتبرعين بالدم». شهدت الفعالية - التي أقيمت في مدينة الشيخ شخبوط الطبية- تكريم 20 متبرعاً دائماً بالدم، تقديراً لمساهماتهم المنتظمة في «خدمات بنك الدم - أبوظبي». وكرمت «خدمات بنك الدم - أبوظبي» 15 شركة منتظمة في تحفيز كوادرها العاملة على التبرع، إضافة إلى تكريم موظفي «خدمات بنك الدم - أبوظبي» ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وقال الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في مجموعة «صحة»: إن التوفير الآمن للدم ومشتقاته السليمة يعد ركناً أساسياً لأي نظام رعاية صحية ناجح، وأشار إلى أن «خدمات بنك الدم - أبوظبي» أطلقت في بداية العام، مشروعها الرائد لخلايا الدم الحمراء المجمدة، وهو الأول من نوعه في الدولة، ويهدف إلى إطالة عمر خلايا الدم الحمراء إلى 10 سنوات، وبالتالي، إنشاء مخزون كبير من الدم المجمد الجاهز للاستخدام في جميع الحالات الطارئة.