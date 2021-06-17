شراكة بين جامعة زايد و«مينيرفا»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة زايد عقد شراكة مع مشروع مينيرفا، المؤسسة الأميركية الرائدة في مجال الابتكار الأكاديمي، لإطلاق أول برنامج بكالوريوس متداخل المناهج في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم توقيع عقد شراكة «جامعة زايد × مينيرفا» رسمياً في دبي مؤخراً، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ورئيسة جامعة زايد، إلى جانب بين نيلسون الرئيس التنفيذي ومؤسس مشروع مينيرفا.

كما حضر الاجتماع ومراسم التوقيع أعضاء مجلس الجامعة، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة، وحميد مطر سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وموزة إبراهيم محمد الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وشذى الهاشمي، مستشارة، وحدة الاستشارات التنفيذية، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومريم سعيد غباش، عضو مجلس إدارة الجامعة، وسعيد سلطان الظاهري، رجل أعمال، والدكتور روبرت ويلان، أستاذ فخري وخبير في التخطيط الاستراتيجي، والدكتور خالد محمد الخزرجي، مدير جامعة زايد، والدكتور كلايتون ماكنزي نائب مدير جامعة زايد.

ويعتمد برنامج «جامعة زايد × مينيرفا» تعليم الطلبة بناءً على أسلوب «التعلّم المتفاعل» القائم على أصول التدريس التي تمتلكها مينيرفا، والذي يستند إلى عقود من الأبحاث في مجال علم اكتساب المعرفة. كما سيتم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على منهج مينيرفا التدريسي الخاص الذي يتبنى إعادة صياغة إطار الدراسة التقليدية، من خلال إدماج الطلبة في عملية المشاركة الفكرية باستخدام الاستبيانات الحية وقواعد البيانات والعمل الجماعي المشترك.

وأكدت معالي نورة الكعبي على أهداف البرنامج بالقول: «تسعى الجامعة إلى لعب دور ريادي في تسخير طاقات التعليم وتمكين النمو الفكري للارتقاء بالمجتمعات. وهذا ما دفعنا إلى عقد الشراكة مع مينيرفا لخلق فرص جديدة وواعدة لاكتساب مهارات المعرفة، فالتحديات الجديدة التي يطرحها تنامي متطلبات المجتمع القائم على المعرفة تستدعي منا ابتكار أساليب جديدة لإيجاد الحلول المناسبة. ومن هنا أطلقنا «جامعة زايد × مينيرفا» لإعداد جيل جديد من العقول المبدعة، والمزود بالمهارات التطبيقية التي تمكنه من مواصلة النجاح في مواجهة تحديات المستقبل، إلى جانب سد الفجوة ما بين نطاقي التعليم والعمل».

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في البرنامج بتخصصاته الثلاثة لدرجة البكالوريوس في شهر سبتمبر 2021. ويمكن للراغبين بالالتحاق بـ«جامعة زايد × مينيرفا» تقديم طلبات التسجيل عبر بوابة التسجيل على موقع «جامعة زايد × مينيرفا».