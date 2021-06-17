06 مبادرات لتسهيل حصول المواطنين على السلع المدعومة في الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (الظفرة)

تقدم بلدية منطقة الظفرة 6 مبادرات لتسهيل حصول المواطنين في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا على احتياجاتهم من السلع الغذائية المدعومة بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى التقييد بموقع محدد للصرف تلك المواد، وذلك في إطار جهود البلدية لتقديم باقة متنوعة من الخدمات المتميزة لسكان الظفرة.

وتتضمن المبادرات التي تقدمها البلدية توفير خدمة طلب المواد الغذائية، من خلال الدخول إلى منصة الخدمات الذكية uae pass، كما وقعت البلدية مع جمعية الظفرة اتفاقية لتوفير 5 منافذ بيع مواد غذائية إضافية، من خلال الفروع الرئيسية لجمعية الظفرة التعاونية واستحداث آلية لتفعيل الصرف المشترك للسلع الغذائية، من خلال بطاقة الهوية للتسجيل لكل أسرة بين منافذ البيع في منطقتي أبوظبي والظفرة بغض النظر عن مكان الإقامة. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على توفير وتوزيع المواد الغذائية بأسعار منافسة ومدعومة على مدار العام، وتوسيع نطاق توزيع المواد الغذائية، ليشمل المواطنين في جميع مدن المنطقة، حيث تم توفير 165 سلعة من السلع الغذائية المدعمة والمخفضة، كما تم تقديم عروض على أسعار البيع بناءً على التخفيضات التي يتم الموافقة عليها. وتمتلك بلدية منطقة الظفرة مجموعة من المستودعات المجهزة في مختلف المدن، حيث يتم تخزين السلع الغذائية الأساسية من 3 إلى 6 شهور في مستودعات المدن الست كمخزون استراتيجي. تقوم البلدية بعمل صيانة دورية لجميع المراكز من خلال صيانة المكيفات وأعمال النظافة، حفاظاً على التهوية والتخزين بالمراكز للمحافظة على سلامة المواد الغذائية، كما يتم تخزين المواد الغذائية حسب اشتراطات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من صرف المواد الغذائية المدعومة في مختلف مدن منطقة الظفرة بلغ 6588 أسرة مواطنة.