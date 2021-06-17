بدء المرحلة الثانية من «إدارة الأداء» لموظفي الحكومة الاتحادية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن بدء المرحلة الثانية من دورة نظام إدارة الأداء الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وهي مرحلة «المراجعة المرحلية»، التي تستمر من بداية يونيو حتى نهاية يوليو من كل عام، وتتضمن المراجعة المرحلية لأداء الموظف وأهدافه السنوية، بالتشاور مع مسؤوله المباشر، وتليها المرحلة الثالثة والأخيرة من النظام، والمخصصة للتقييم النهائي للأداء في نوفمبر وتستمر حتى نهاية العام.

وأكدت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، أن المراحل الثلاث التي تمر بها دورة نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، «تخطيط الأداء، والمراجعة المرحلية، والتقييم النهائي»، تتم إلكترونياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

وأوضحت أن الهيئة حثت جميع الوزارات والجهات الاتحادية المطبقة لنظام إدارة الأداء الإلكتروني إلى إطلاق المرحلة الثانية من دورة النظام، وفق الأحكام والقواعد الواردة فيه مع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام الريادي، والذي تمت أتمتته بالكامل عبر نظام «بياناتي» منذ العام 2014، حيث تتوفر جميع الوثائق والأدلة الخاصة به على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae.

وبينت أنه بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية وهو أحد ركائز نظام «بياناتي»، والذي يعد واجهة لنظام إدارة الأداء، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف ذاتياً، وتحديثها إذا لزم الأمر، وبالتنسيق مع رئيسه المباشر.

من جانبها، أشارت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة إلى أن النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم.

وأشارت إلى أن النظام لا يغني عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر، وإنما هو نظام إلكتروني يساهم في أتمتة إجراءات الموارد البشرية اليدوية التقليدية، بما يسرع وتيرة العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ويرتقي بمنظومة إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية ككل. وذكرت مريم الزرعوني، أن الهيئة أطلقت العام الماضي النسخة المحدثة من نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2020، بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء في الحكومة الاتحادية، والذي يعد أحد ركائز المنظومة الاتحادية الخاصة بتنمية وتطوير رأس المال البشري من سياسات وتشريعات وأنظمة ومبادرات.

ويعد النظام أحد أبرز وأفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية وتطويرها، والتي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إرسائها، حيث يربط الأهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة، وبالتالي رؤية حكومة دولة الإمارات، ويرسخ منهج يضمن ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميّزة، وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال تقييم أداء سنوي ينسجم مع أهداف الحكومة الاتحادية. ويجري بواسطة النظام تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء، التي تمر حسب النظام بثلاث مراحل مرتبطة بجدول زمني هي: «تخطيط الأداء، والمراجعة المرحلية، والتقييم النهائي للأداء السنوي».