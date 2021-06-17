«تنمية المجتمع» تلتقي المستفيدين من «أبوظبي للدعم الاجتماعي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

زار المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، حيث التقى بالمستفيدين لبرنامج الدعم الاجتماعي، الذي يهدف إلى دعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة «قادة في الميدان»، والتي تسعى إلى تعزيز التواصل بين القيادات والمستفيدين من الخدمات المقدمة من مختلف الجهات في الإمارة.

وأوضح أن الزيارات الميدانية والالتقاء مع المستفيدين والاستماع إلى ملاحظاتهم ووجهات نظرهم تُعد فرصة نحو توحيد الجهود المشتركة في القطاع الاجتماعي، والرامية إلى تطوير وتحسين آليات العمل بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات الأفراد، الأمر الذي يُسهم بشكل كبير في تطوير المنهجيات والخدمات والخطط المشتركة، والتي تصب في تعزيز رؤية الدائرة نحو توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وتم خلال الزيارة الالتقاء بعدد من المستفيدين والنظر في طلباتهم التي تم تقديمها للهيئة ومدى تماشيها مع الشروط المطلوبة، كما تم الاستماع إلى ملاحظاتهم في سبيل تطوير وتعزيز الخدمة، فضلاً عن الوقوف على بعض الطلبات والعمل على تسريعها بما يتماشى مع المتطلبات الأساسية.

وفي نهاية الزيارة ثمّن المهندس حمد علي الظاهري جهود هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في تعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، وهو ما يؤكد على أن الجهات التابعة للدائرة تعمل جنباً على جنب في تنفيذ الخطط والأهداف الرامية إلى دعم أفراد المجتمع بشكل عام والأسر المواطنة بشكل خاص. كما أعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم من تواجد المسؤولين للاستماع إليهم والوقوف على ملاحظاتهم وآرائهم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، فضلاً عن امتنانهم ورضاهم للخدمات التي تقدمها دائرة تنمية المجتمع، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في سبيل سعيهم لتوفير حياة كريمة لمواطني دولة الإمارات، وتوفير الفرص الوظيفية التي تمكنهم من الوصول للاستقرار المادي، وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع.