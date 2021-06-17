طلاب أم القيوين: امتحان الفيزياء متوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (الاتحاد)

اتفق عدد من طلبة الثاني عشر بمدارس أم القيوين على أن أسئلة امتحان مادة الفيزياء جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تواجههم صعوبة في حلها، كما أن الوقت كان كافياً.

وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين: إن معظم الطلاب أبدوا ارتياحهم من اختبار أمس، فيما كان عدد بسيط من طلبة المسار العام، أكدوا أن بعض الأسئلة جاءت صعبة، لافتاً إلى أن جميعهم أجابوا على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان.

وأشار إلى أن أسئلة امتحان الفيزياء جاءت مباشرة ومطابقة للنماذج التي درسها الطلاب «عن بعد»، ومعظمها من المنهج الدراسي، مشيراً إلى أنه لم تسجل حتى الآن حالات غياب في المدرسة، وجميع الطلاب ملتزمون بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وقال الطالب سعود كايد عبيد من مدرسة الأمير بأم القيوين: إنه رغم سهولة أسئلة امتحان مادة الفيزياء، إلا أنه وجد عدداً من الأسئلة صعبة، لافتاً إلى أنه لم يترك أي سؤال من دون الإجابة عليه، فقد أجاب على جميع الأسئلة حتى يحقق درجة عالية.

وقال الطالب عبدالله محمد عبدالله من مدرسة الأمير بأم القيوين: إن بعض الأسئلة كانت مطابقة للنماذج التي تدربوا عليها، وخالية من أية تعقيدات أو غموض قد تربك الطالب عند الإجابة عليها، لافتاً إلى أن نسبة النجاح ستكون عالية في مادة الفيزياء.