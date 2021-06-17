تفاهم لتوظيف التقنيات في رعاية المرضى

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أبرمت هيئة الصحة بدبي، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة إنبي لتجارة المعدات الطبية، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تحقيق التوظيف الأمثل للتقنيات، وخاصة المتصل منها بالذكاء الاصطناعي، وتسخير كل الإمكانيات الحديثة والأدوات المتقدمة لخدمة الناس ورعاية المرضى. وقع عن الهيئة في مقر إدارتها العامة، الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، وعن شركة عبد الصمد طالب بن دياب رئيس مجلس إدارة الشركة. تهدف المذكرة إلى تعزيز قدرات «صحة دبي» التقنية، بما يمكنها من توفير أعلى درجات الجودة لخدماتها (الوقائية والتشخيصية والعلاجية)، وإحاطة أفراد المجتمع والمرضى على وجه التحديد بأحدث وسائل العناية الطبية المجددة للحياة.

في الوقت نفسه تستهدف المذكرة فتح مجال التعاون بين الهيئة وشركة إنبي، على مستوى نقل المعرفة المرتبطة بعالم الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتنظيم ورش عمل متخصصة في هذا المجال الحيوي، إلى جانب إعداد دراسات علمية وتطبيقية حول الابتكار، بما يتفق وتوجهات الهيئة.

وأكد الدكتور يونس كاظم عقب التوقيع أن هيئة الصحة بدبي تعمل بشكل متواصل، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تحديث بنيتها التحتية والتقنية لضمان استدامة خدماتها والوصول إلى مستقبل صحة أفضل، تعززه منظومة طبية متقدمة بتجهيزاتها وكوادرها البشرية عالية الكفاءة.