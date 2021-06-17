تعاون بين «الطوارئ والأزمات» و«تريندز»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقعت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» مذكرة تفاهم مع «تريندز للبحوث والاستشارات» بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات العلمية والبحثية. وقع المذكرة عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز».

وقال الشامسي، بهذه المناسبة، إن ثمرة التعاون بين الهيئة ومركز تريندز تهدف إلى تعزيز الجهود البحثية، وتقديم الخبرات التطويرية في المجالات الاستراتيجية بهدف ازدهار بيئتها وجعلها ذات ريادة واستدامة. وأضاف أن نطاق البحوث والدراسات يساعد على الرصد والتحليل لكافة التحديات والظروف المحيطة من حولنا كمجتمع دولة الإمارات، ما يسهم في إيجاد الحلول والابتكارات التي تعزز من مكانة الدولة إقليمياً ودولياً. وأكد أهمية تعزيز البحوث والدراسات وإشراكها في مختلف المجالات ومن أبرزها مجتمع الطوارئ والأزمات، كذلك جعلها أسلوب عمل مستداماً مبنياً على دراسة المعاضل المختلفة ومحاولة إيجاد الحلول لها، وصقل مهارات البحث والتطوير، والتي من دورها تلبي احتياجات العمل والطموحات ودعم الجهود الوطنية في منظومة الطوارئ والأزمات، وترسيخ هذه الكفاءات والمهارات لتعزيز نهج الاستباقية والمرونة العالية للتكيف مع المتغيرات والتعامل معها، سواء أكان على المستوى المحلي أم الدولي.

من جهته أوضح الدكتور محمد العليأن هذه المذكرة تأتي من منطلق الحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، وتوظيف هذه الشراكات في خدمة البحث العلمي الرصين والجاد. وأعرب العلي عن تطلعه إلى أن تفتح هذه المذكرة آفاقاً جديدة للتعاون البحثي والعلمي مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، حيث يتعاون الطرفان في العديد من المجالات، حيث كان لـ«تريندز» شرف المشاركة في دعم منصة البحث العلمي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التي أطلقتها الهيئة العام الماضي، وتضم العديد من المراكز البحثية، والجامعات الوطنية، والخبراء من مختلف دول العالم، كما تعاون الطرفان من قبل في إجراء استطلاع للرأي العام بهدف معرفة آراء وتصورات مجتمع الإمارات حيال أزمة فيروس«كوفيد-19»، وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.