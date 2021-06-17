«الفيزياء» يحبط طلاب رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أجمع طلاب في رأس الخيمة أمس على صعوبة اختبار مادة الفيزياء، مؤكدين أن أسئلته تخاطب الطالب فوق المتوسط، ناهيك عن كثرة الأسئلة وضيق الوقت، وغموض بعضها ضاعف من معاناة الطلبة خلال الامتحان.

وقالت مريم حمد النقبي: إن الفيزياء بصورة عامة من المواد الدراسية التي يبذل فيها الطالب جهداً كبيراً ويُعد نفسه إعداداً جيداً لامتحانها، ولكن ورقة الامتحان كانت مغايرة من حيث كثرة عدد الأسئلة ووجود تفاصيل كثير فيها وصعوبة بعضها، مشيرة إلى أن الطالبات أكدن فور خروجهن من الامتحان صعوبة الأسئلة، وعدم وضوحها والتركيز على التفاصيل الصغيرة، وعدم الالتزام بالنماذج التي تدرب عليها الطلبة داخل المدرسة.

وأوضح الطالب عبدالرحمن عبدالله في القسم المتقدم أن صعوبة الامتحان وغموضه أخذ من الطالب وقتاً طويلاً في حله، ولم يخرج الطلاب في الوقت المحدد، مطالباً كغيره من الطلاب مراعاتهم في مسألة التصحيح ورصد الدرجات.

وقال الطالب راشد القيشي من مدرسة الرمس للتعليم الثانوي القسم المتقدم: إن امتحان الفيزياء جاء تعجيزياً وفوق مستوى الطالب المتميز، مؤكداً أن الأسئلة غير مباشرة ومبهمة.

وقالت والدة الطالبة آمنة السلحدي إن أغلب الطلاب كابنتها اجتهدوا خلال الفترة الماضية في المذاكرة والدراسة باعتبارها نهاية مطاف المراحل الدراسية خلال 12 عاماً، ولكن بسبب الظروف الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، والتي أجبرت كل الطلاب للخضوع للتعليم عن بعد حفاظاً على سلامتهم. وبسبب هذه الظروف لم يتمكن الطلاب من أخذ حقهم بشكل تام من مسألة الشرح والفهم. بالرغم من الجهود المبذولة من الجهات المعنية في التعليم، وعليه لم يستوعب الكثير من الطلاب العام الدراسي، وبالتحديد طلاب الثاني عشر للدروس والمنهج الدراسي، متمنين مراعاتهم ومراعاة الظروف الحالية.