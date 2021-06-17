محمد بن راشد: نحن نتفوق كأمة واحدة ونتقدم كدولة متحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عبر حسابه الرسمي في «تويتر» ضمن سلسلة #علمتني_الحياة، أن الإمارات تتفوق كأمة واحدة.. وتتقدم كدولة متحدة.

وقال سموه: «#علمتني_الحياة … إذا جاءك المحتاج فأعنه … وإذا جاءك المظلوم فانصره.. وإذا جاءك صاحب الفكرة فادعمه..وإذا جاءك العالم فأنصت له ..وإذا جاءك الشاب فافتح له طريقاً نحو مستقبله .. نحن لا ننمو كأفراد متفرقين.. نحن ننمو كشعب يسند بعضه بعضا.. نحن نتفوق كأمة واحدة.. ونتقدم كدولة متحدة».