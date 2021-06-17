الامارات | بلدية أبوظبي تطوّر وتجمل 3 دوارات في الشهامة والرحبة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تطوّر وتجمل 3 دوارات في الشهامة والرحبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل بلدية مدينة أبوظبي، على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل لثلاثة دوارات في منطقتي الشهامة والرحبة، عبر زراعة الزهور الموسمية والأشجار والنباتات الطبيعية ومغطيات التربة، وفرش الحصى التجميلي.

وتتضمن أعمال تطوير الدوار المقابل لنادي الوحدة تجميل مساحة 2900 متر مربع بالأصول الزراعية والمواد الصلبة، حيث تمت زراعة 6944 زهرة موسمية، و1690 متراً مربعاً بمغطيات التربة، وزراعة أسوار نباتية بطول 117 متراً، و255 نبتة محلية، و100 شجيرة، بالإضافة إلى فرش مساحة 800 متر مربع بالحصى التجميلي، وتنفيذ فواصل خرسانية بطول 247 متراً كأعمال تجميل بمواد صلبة.

وشملت أعمال تطوير الدوار المقابل لحديقة الرحبة تجميل مساحة 4100 متر مربع بالأصول الزراعية والمواد الصلبة، وزراعة 4816 زهرة موسمية، و248 شجيرة، و1144 متراً مربعاً بمغطيات التربة، وأربع أشجار زيتون، وفرش 1870 متراً مربعاً بالحصى التجميلي، وتنفيذ فواصل خرسانية بطول 300 متر.

وتضمنت أعمال تطوير دوار منتزه الشريعة تجميل 4980 متراً مربعاً بالأصول الزراعية والمواد الصلبة، وزراعة 1344 زهرة موسمية، و1375 متراً مربعاً بمغطيات التربة، وإعادة ترتيب الأشجار ونخيل الواشونطونيا الموجودة سابقاً في الدوار، وفرش 1000 متر مربع بالحصى التجميلي، وتنفيذ فواصل خرسانية بطول 503 أمتار.

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