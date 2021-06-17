الامارات | بدء المرحلة الثانية من «نظام إدارة الأداء» للموظفين الاتحاديين

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية من «نظام إدارة الأداء» للموظفين الاتحاديين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن بدء المرحلة الثانية من دورة نظام إدارة الأداء الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وهي مرحلة «المراجعة المرحلية»، التي تستمر من بداية يونيو حتى نهاية يوليو من كل عام، وتتضمن المراجعة المرحلية لأداء الموظف وأهدافه السنوية، بالتشاور مع مسؤوله المباشر، وتليها المرحلة الثالثة والأخيرة من النظام، والمخصصة للتقييم النهائي للأداء في شهر نوفمبر، وتستمر حتى نهاية العام.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، ليلى السويدي، أن المراحل الثلاث التي تمر بها دورة نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية (تخطيط الأداء، والمراجعة المرحلية، والتقييم النهائي)، تتم إلكترونياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي).

وأوضحت أن الهيئة حثت الوزارات والجهات الاتحادية المطبقة لنظام إدارة الأداء الإلكتروني على إطلاق المرحلة الثانية من دورة النظام، وفق الأحكام والقواعد الواردة فيه، مع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام، الذي تمّت أتمتته بالكامل عبر نظام «بياناتي» منذ عام 2014، حيث تتوافر جميع الوثائق والأدلة الخاصة به على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae.

وبينت أنه بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية، وهو إحدى ركائز نظام «بياناتي»، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف ذاتياً، وتحديثها إذا لزم الأمر، بالتنسيق مع الرئيس المباشر.

من جانبها، قالت مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة، مريم الزرعوني، إن النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً، ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم. وأشارت إلى أن النظام لا يغني عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر، بل هو نظام إلكتروني يسهم في أتمتة إجراءات الموارد البشرية اليدوية التقليدية، بما يسرع وتيرة العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ويرتقي بمنظومة إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية ككل.

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