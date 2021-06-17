الامارات | لقطة.. سلوكيات خطرة

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة.. سلوكيات خطرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاحظ قائدو مركبات عدم التزام سائقي حافلات بالإرشادات ولوائح المرور، وعدم تقيدهم بالمسار المخصص لسير الحافلات على الطرق، حتى إن بعضهم يتسابقون على الطريق، الأمر الذي يربك مستخدمي الطريق، وبعضهم يستخدم المسار الأيسر المخصص للسيارات الخفيفة، لذا أناشد الجهات المعنية ضرورة تنظيم دورات تدريبية لسائقي الحافلات، وتكثيف حملات التوعية لهم للحد من هذه السلوكيات الخطرة.

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