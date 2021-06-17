الامارات | محمد بن راشد: ننمو كشعب يسند بعضه بعضاً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: ننمو كشعب يسند بعضه بعضاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برسالة جديدة إلى أبناء أمته وشعبه، أنار لهم فيها طريق التفوق والتقدم.

ورسم سموّه بكلمات مختصرة صورة للشعب الذي يسند أبناؤه بعضهم بعضاً لتحقيق النمو والتفوق والتقدم، مشدّداً على الجانب الإنساني في مسيرة الشعب الإماراتي.

وقال سموّه تحت وسم #علمتني_الحياة: «إذا جاءك المحتاج فأعنه.. وإذا جاءك المظلوم فانصره.. وإذا جاءك صاحب الفكرة فادعمه.. وإذا جاءك العالم فأنصت له.. وإذا جاءك الشاب فافتح له طريقاً نحو مستقبله.. نحن لا ننمو كأفراد متفرقين.. نحن ننمو كشعب يسند بعضه بعضاً.. نحن نتفوق كأمة واحدة.. ونتقدم كدولة متحدة».

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