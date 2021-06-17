الامارات | «دمي لوطني» تجمع 245 وحدة دم جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دمي لوطني» تجمع 245 وحدة دم جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمعت حملة «دمي لوطني» أمس، 245 وحدة دم جديدة، خلال اليوم الثالث من انطلاق دورتها الجديدة، ليصل إجمالي الوحدات إلى 864 وحدة، تكفي لإنقاذ أكثر من 2500 شخص.

ودعت الحملة أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتبرّع من خلال المنافذ المختلفة التي وفرتها هيئة الصحة بدبي.

وأفاد مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة في الهيئة، الدكتور حسين السمت، لـ«الإمارات اليوم» بأن الحملة جمعت أمس، 95 وحدة دم من خلال حافلات التبرع المتنقلة، و150 وحدة من متبرعين داخل المركز.

وأكد استمرار الحملة في تنفيذ حملات خارجية تستهدف مؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى توزيع حافلات التبرع المتنقلة في مناطق مختلفة، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وحدات الدم، وتوفير مخزون كافٍ من الدم بمختلف فصائله. وتنفذ الحملة بشراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين «الإمارات اليوم» وخدمة «الأمين»، والهيئة.

وانطلقت حملة «دمي لوطني» في دورتها الأولى عام 2012 برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وكان سموه أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاق الحملة، ما أسهم في نجاح وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة فيها، خصوصاً بعد تأكيد سموه أهمية المبادرة بقوله إن «التبرع بالدم هو أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم تعبيراً عن حب الوطن، خصوصاً أن هناك مرضى ومصابين بحاجة إلى كل قطرة دم».

وأظهرت إحصاءات الهيئة أن الحملة وفرت نحو 36 ألف وحدة دم، خلال السنوات التسع الماضية، ما ساعد على إنقاذ حياة 90 ألف مريض.

• 864 وحدة دم جمعتها حملة «دمي لوطني» خلال 3 أيام.

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