الامارات | جرعات لقاح «كورونا» تتخطى حاجز الـ 14 مليوناً

شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات لقاح «كورونا» تتخطى حاجز الـ 14 مليوناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، تقديم 104 آلاف و68 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها، حتى أمس، 14 مليوناً و68 ألفاً و507 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 142.24 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 227 ألفاً و684 فحصاً جديداً، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 2011 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 603 آلاف و961 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1738 حالة.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1976 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 583 ألفاً و115 حالة.

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