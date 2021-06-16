الامارات | السعودية تدعو القادمين لتسجيل اللقاحات إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو القادمين لتسجيل اللقاحات إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت المديرية العامة للجوازات في المملكة السعودية جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا، من خلال الرابط: ⁦‪http://2u.pw/C9Ab2‬⁩.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" ان هذا الاجراء يهدف الى الاسهام في تسريع اجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول

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