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الامارات | "التربية"تعلن تعليق تصديق شهادات بعض الجامعات الخاصة مؤقتا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن  تعليق تصديق شهادات بعض الجامعات الخاصة في الدولة مؤقتا، تمهيدا للتأكد من المستندات كافة وقاعدة بيانات الجامعات التي وردت في التعميم الصادر إلى مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة,

وأوضحت الوزارة أن الجامعات المعنية بالقرار هي جامعات تم إغلاقها، وتشمل: جامعة الحصن وجامعة العلوم الحديثة وجامعة الجزيرة وكلية الشيخ مكتوم بن حمدان الجامعية لطب الأسنان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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