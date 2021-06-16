الامارات | "التربية"تعلن تعليق تصديق شهادات بعض الجامعات الخاصة مؤقتا

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية"تعلن تعليق تصديق شهادات بعض الجامعات الخاصة مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق تصديق شهادات بعض الجامعات الخاصة في الدولة مؤقتا، تمهيدا للتأكد من المستندات كافة وقاعدة بيانات الجامعات التي وردت في التعميم الصادر إلى مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة,

وأوضحت الوزارة أن الجامعات المعنية بالقرار هي جامعات تم إغلاقها، وتشمل: جامعة الحصن وجامعة العلوم الحديثة وجامعة الجزيرة وكلية الشيخ مكتوم بن حمدان الجامعية لطب الأسنان.

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