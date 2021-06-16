الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، على أن يُصدر المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بقرارات منه ما يلي:

1. الهيكل التنظيمـي التفصيلي للهيئة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاتها.

2. استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news