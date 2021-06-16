الامارات | الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
الأربعاء
الطقس: مغبر وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية - تميل درجات الحرارة للانخفاض.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ظهراً غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الخميس
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية - مغبر وغائم جزئياً شرقاً نهاراً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً.
البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الجمعة
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية والشرقية - صحو بوجه عام ومغبر أحياناً - غائم جزئي شرقاً بعد الظهر.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار غرباً.
البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
السبت
الطقس: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام ومغبر أحياناً وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي - غائم جزئي شرقاً بعد الظهر - ارتفاع في درجات الحرارة خاصة شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شمالاً.
البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية - صحو بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي - غائم جزئي شرقاً بعد الظهر وارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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