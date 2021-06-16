الامارات | توقف طارئ في تطبيقات طرق دبي ..والخدمات متوفرة عبر قنوات بديلة

شكرا لقرائتكم خبر عن توقف طارئ في تطبيقات طرق دبي ..والخدمات متوفرة عبر قنوات بديلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستخدمي التطبيقات الذكية التابعة للهيئة، تطبيق دبي درايف وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات، لاستخدام القنوات البديلة لإنجاز معاملاتهم، مؤكدة على عملها على معالجة الخلل لتوفير الخدمة بأسرع وقت ممكن عبر.

وأعلنت الهيئة أمس عبر منصاتها الرقمية عن وجود خلل فني طارئ في التطبيقين، وانه قد يؤدي إلى توقف الخدمة مؤقتاً، داعية العملاء الى استخدام القنوات البديلة مثل الموقع الإلكتروني وأجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة دفع تعرفة المواقف.

وتشمل التطبيقات الذكية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي بالإضافة الى التطبيقين المذكورين أعلاه، كل من تطبيق الطرق الذكية وتطبيق سالك الذكي وتطبيق سهيل وتطبيق خدمات قطاع الأعمال وتطبيق مجلة سلامة.

وتتوفر خدمات هيئة الطرق والمواصلات في دبي عبر باقة من القنوات الإلكترونية والذكية ما يتيح انجاز المعاملات والحصول على الخدمات من خلال عدة وسائل بديلة، لا سيما في خدمة دفع الرسوم المتاحة عبر عدة طرق.

ويمكن لعملاء المواقف على سبيل المثال ان يسددوا الرسوم في الأجهزة المخصصة والموزعة في أرجاء المواقف، أو الدفع عن طريق خدمة mParking ثنائية اللغة، وذلك عبر ارسال رسالة نصية قصيرة بصيغة محددة عبر الهاتف المتحرك.

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